Het schildersatelier van Willem verandert als bij toverslag in een klein theater: ‘Het werkt vertederend en magisch’

La Bohème is het atelier van schilder Willem de Geus. Maar niet altijd, op de laatste zondag van de maand ondergaat het een transformatie. Willem is namelijk ook stadsdichter van Hulst, zanger en kleinkunstenaar. Hij rijdt het meubilair aan de kant - alles staat op wieltjes - zet twintig stoelen neer en bouwt op ingenieuze wijze een zelf ontworpen podium op. Tegen de achterwand komt een zwart doek en aan pinnetjes in het plafond hangt hij een rood theatergordijn op.

De ramen worden verduisterd, blauwe twinkellichtjes gaan aan, de piano rolt op zijn plek et voilá: je zit in petit-théatre La Bohème. ,,Het is een klein zaaltje maar wel een écht zaaltje. Het werkt vertederend en magisch. Je hebt hier alle voorwaarden om de tovenarij die theater is, toe te passen. De akoestiek is hier zelfs anders, als het theater is opgebouwd.”