Het uitreiken van een Four Freedoms Award is ook een beetje een prijs: ‘Jeetje, dat ik dat mag doen’

,,Ik had over haar gelezen in Het Parool", vertelt Gül. ,,Dat trok mijn aandacht. Toen hoorde ik dat zij een van de prijswinnaars was. Ik dacht: ‘Echt goed. Dat is verdiend.’ Ze heeft duizenden meisjes ervoor behoed dat ze hun clitoris zouden verliezen op een inhumane wijze. Dat doet ze met gevaar voor eigen leven. Triest dat het vooral vrouwen zijn die andere vrouwen dit aandoen, terwijl ze weten hoeveel pijn dit geeft. Dat laat zien hoe diep het in die cultuur is vastgeroest. Niemand durft er tegenin te gaan of te zeggen: ‘Dat doe ik niet.’ Dat vergt veel doorzettingsvermogen."