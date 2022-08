‘Het Volendam van het zaeterdagvoetbal’

Iedereên behint wi op nul en vô aol die voetballers is ’t net as bie mien vroeger. Het was (is) pas echt zaeterdag as je kon (kan) voetballe. Ik oefde hin rustpauze in de winter en in de zeumer. En as m’n wedstrijd op ’t leste moment nie deurhieng kon ik de ‘weergoden’ wè wat andoe! Voetballe was j’n eten en drienken iedere zaeterdag.