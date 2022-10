Het Zeeuws Archief is, letterlijk en figuurlijk, absoluut geen stoffige plek

Voorafgaand aan de open dag nemen we alvast even een kijkje bij het Zeeuws Archief om met eigen ogen te zien wat je komend weekend kunt verwachten. Communicatiemedewerker Rick Stoorvogel en archivaris Ad Tramper weten veel te vertellen over deze plek waar de meeste mensen doorgaans niet snel komen. Des te meer reden om je kans te pakken tijdens de open dag.

Digitalisering

Het Zeeuws Archief bewaart de archieven van diverse Zeeuwse gemeenten. Onder andere omdat het steeds lastiger voor hen is om dat zelf te doen. Niet alle gemeenten zijn aangesloten. Naast Middelburg zijn er ook locaties in Terneuzen en Zierikzee. Tramper: ,,Ons doel is hier zaken beschikbaar te stellen voor onderzoek door het publiek. Maar we zetten natuurlijk steeds meer in op digitalisering. Je kunt heel veel online vinden en hoeft je dus niet zoals vroeger telkens in de studiezaal te melden om iets te bekijken”. De studiezaal is om die reden ook iets minder groot dan voorheen. Alsnog is het een indrukwekkende plek waar je kilometers aan archiefmateriaal kunt vinden.