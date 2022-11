Hints over nieuw seizoen Wie is de Mol leiden naar Middelburgs plein

Wat staat er zaterdagmiddag om 14.00 te gebeuren onderaan de Lange Jan in Middelburg? Het is de grote vraag voor Molloten, zoals fans van Wie is de Mol zichzelf noemen. De Zeeuwse hoofdstad is één van de vijf Nederlandse steden waar volgens de makers van het populaire tv-programma een aanwijzing te vinden is over de identiteit van de kandidaten van het 23ste seizoen dat zaterdag 7 januari van start gaat.