Hoe de Kamer toch geld vond voor een tolvrije tunnel: ‘Het was een klein wondertje als het zou lukken’

Het is dinsdag 28 juni. In de Tweede Kamer wordt gestemd over het stikstofbeleid. Boeren zijn met trekkers naar Den Haag gereden. Later op de avond duiken er een aantal op bij het huis van minister Christianne van der Wal. Pieter Heerma, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA, heeft moeite om de stad uit te komen. Hij moet naar Terneuzen, waar hij verwacht wordt op een algemene ledenvergadering van het CDA Zeeland. Als hij, een beetje aan de late kant, het tolplein van de Westerscheldetunnel oprijdt, belt hij met Jo-Annes de Bat, de CDA-gedeputeerde die tijdens die avond tot lijsttrekker voor de Statenverkiezingen wordt verkozen. ,,Nog een kwartiertje, dan ben je er”, krijgt Heerma te horen. Als hij aankomt, kan De Bat, die hem introduceert, het niet laten om publiekelijk te vragen of hij zijn credit card wel bij zich had. Want ja, om Zeeuws-Vlaanderen binnen te komen, moet je betalen.