‘Hoe kijken we over honderd jaar terug op deze daad van totale waanzin?’ en andere lezersreacties van deze week

Een daad van totale waanzin

Op een van de laatste warme dagen van het jaar fietste ik in Zeeuws-Vlaanderen nietsvermoedend een plek van totale waanzin tegemoet. Mijn aandacht werd getrokken door een witte container waar provisorisch een uitkijkpunt op was gemaakt. Met de gedachte een mooi uitzicht te gaan zien, klom ik de trap op. Er stonden een aantal mensen met een blik in hun ogen of ze bij een begrafenis aanwezig waren. Ik richtte mijn blik naar het open veld en keek recht in het graf van wijlen de Hertogin Hedwigepolder. Met de snelheid waarmee het water de ooit zo prachtige polder instroomde, vulde mijn lichaam zich met ongeloof. In de verte stonden in een rechte lijn de boosdoeners opgesteld, een gele lijn van graafmachines die de dijk hebben opengebroken en de Hertogin aan het water hebben overgeleverd. Hoe, vol ongeloof, zullen we over honderd jaar terugkijken op deze daad van totale waanzin?

Adriaan Pieter van den Berg, Wissenkerke

De Belgen zijn niet gek

Om de grote boten toegang te verschaffen tot de havens in Antwerpen moet er vanaf Vlissingen heen en terug zo’n 140 kilometer gevaren worden. In de huidige tijd zorgt dit voor grote milieuproblemen en totaal onnodige kosten. Verplaatsen naar de kust, zoals Rotterdam wel deed, zou niet meer dan normaal zijn. Nee, de Schelde moet, volgens een stokoud contract, bevaarbaar blijven waardoor het uitbaggeren van tijd tot tijd nodig is. Als tegenprestatie moet dan de natuur gesteund worden en dan ligt het toch voor de hand dat je gewoonweg prachtig akkerland laat overstromen? In België zelf? Natuurlijk niet. De Belgen zijn niet gek, wie dan wel?

Aad P. van Wijnen, Kloetinge

Quote Wil het falende bestuur de stad Hulst voor de komende vijftig jaar opschepen met dit jammerlij­ke gebouw, dit gedenkte­ken aan ambtelijk falen? Willem Steenbeek, Hulst

Een koninklijke puist

In december is de opening van de Bierkaai bioscoop, lees ik in deze krant. De bioscoop heet Koning van Engeland. Maar is dat wel de juiste naam voor de bioscoop? Niet veel koninklijks aan. Het gebouw is een wangedrocht, een gezwel. Eenieder denkt daar hetzelfde over. Raadsleden, college, etcetera. Ze geven het nog toe ook. Nee, ‘De Puist’ is een betere naam. Veel beter op zijn plaats en gericht op de nabije toekomst. Immers, puisten dienen weggesneden te worden. Ik neem aan dat ons falende bestuur daar ook zo over denkt. Dat zij hun fout willen herstellen. Of willen ze de stad Hulst voor de komende vijftig jaar opschepen met dit jammerlijke gebouw, dit gedenkteken aan ambtelijk falen? Nee toch. Maar het is oorverdovend stil rond De Puist. Geen teken van leven van ons bestuur. Kom op, schout en schepenen. Weg met De Puist. Het mes erin.

Willem Steenbeek, Hulst

Quote Hulde voor de Vlaamse zorg. Woensdag gebeld, de maandag erna bij de neuroloog Ad Lijnbach, Lewedorp

De Vlaamse zorg is inderdaad snel

Inderdaad, hulde voor de Vlaamse zorg. Bij mijn klachten, die fysiek van aard waren, werd geadviseerd daarvoor naar de neuroloog te gaan. Bij de Zeeuwse ziekenhuizen gemiddeld tachtig dagen wachttijd en bij de West-Brabantse was het niet anders. Ik heb toen zelf telefonisch contact opgenomen met het Zeno ziekenhuis in Knokke, waar mijn zorgverzekeraar een contract mee heeft. Woensdag gebeld, de maandag erna bij de neuroloog voor eerste consult. De week daarna het eerste vervolgonderzoek en de week daarna het tweede en resultaatgesprek met de neuroloog. Opvallend was de rust en amper wachttijden bij de afspraak. Waarom kan het daar wel?

Ad Lijmbach, Lewedorp

Quote Nu is het tijd voor een pluim voor het ADRZ. Ik ben blij met zulke goede zorg in Zeeland Anneke Roovers- Hirdes, Arnemuiden

Maar de Zeeuwse zorg verdient ook een pluim

Nu vind ik het ook wel eens tijd voor een pluim voor het ADRZ. Jarenlang is mijn man daar behandeld bij de oncoloog. Zelf heb ik dit jaar een nieuwe heup gekregen. Onze ervaringen waren heel erg goed, altijd. Kundig, vriendelijk en efficiënt zijn we altijd geholpen. Ik ben blij met zulke goede zorg in Zeeland.

Anneke Roovers- Hirdes, Arnemuiden

Budgetten beheersen Wmo-beleid

De boosheid van huisarts Osterman over de ‘gebrekkige’ hulp vanuit de Wmo voor een van zijn patiënten staat helaas niet op zich. En hij is ook niet de enige huisarts die schrijnende situaties tegenkomt. Zeer regelmatig hoor ook ik uiteenlopende situaties van burgers die radeloos worden van de reactie van de gemeente wanneer zij noodgedwongen een beroep moeten doen op de Wmo. Dat doe je niet voor je plezier. Sinds de invoering van de Wmo in 2015 is de menselijke maat ieder jaar afgenomen. Budgetten beheersen ‘het Wmo-beleid’ van de gemeenten. Ieder jaar een beetje minder is de praktijk. Wanneer je vandaag om hulp vraagt, ben je volgend jaar een keer aan de beurt. Verschrikkelijk.

Peter Vrancken, Vlissingen, burgeradviseur

De redactie maakt wekelijks een selectie van ingezonden reacties.

Wil je ook reageren op nieuws uit de PZC?

Mail dan naar lezersredacteur@pzc.nl.