Hoe komen we van die PFAS af? Piepkleine redders-in-nood melden zich aan het front

Oplettende Sem (4) ontdekt grote breuk waterlei­ding

OOST-SOUBURG - NL Alerts, drones, een politiehelikopter. Met man en macht werd maandagochtend gezocht naar de breuk in de waterleiding. Maar het was de vierjarige Sem die de plek ontdekte achter hun huis in Oost-Souburg.

25 juli