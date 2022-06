Hoe Kruiningse perenbomen een tweede leven krijgen op de zeebodem

Vorig jaar nog stonden de bomen in de boomgaard van de familie Bruijnzeel bij Kruiningen. De bomen waren oud en moesten worden gerooid. Nu hebben ze, voorzien van betonnen voeten, een nieuwe functie in de zee. Ze werken feitelijk op dezelfde manier als een natuurlijk rif. Ze bieden een schuilplaats voor vissen, krabbetjes of jonge Noordzeekreeften.

,,Het gaat er om dat je structuur hebt voor de vissen", legt Tjeerd Bouma, onderzoeker NIOZ, hoogleraar en lector HZ uit. ,,Als je terug in de tijd gaat had je veel meer structuur in de zee en dat is in de loop van de tijd bijna helemaal verdwenen.” De bodem van de zee is nu vooral kaal en vlak, weinig plek voor kleine visjes of krabbetjes om te schuilen tegen natuurlijke vijanden. Om vissoorten meer kansen te geven wordt bij het onderzoeksinstituut NIOZ al een tijdje nagedacht over kunstmatige riffen. ,,Als je nu ergens een wrak hebt zie je daar allemaal leven. Vissen kunnen daar schuilen, je kan er als visje niet zo gemakkelijk opgegeten worden.”