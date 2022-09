Hoe maak je een monumentaal gebouw duurzaam? Boutique Hotel The Roosevelt in Middelburg trekt alles uit de kast

Op een maandagmorgen in september brandt de zon nog steeds op het bordes van The Roosevelt. De etiquette verplicht een hotelier tot het dragen van een colbert, maar met 26 graden is het eigenlijk te warm voor een jasje. Binnen is het te harden, maar als we de steile, smalle trap van de 35 meter hoge toren van het voormalige Polderhuis beklimmen, beginnen de oksels te klotsen. Boven is het een sauna, dus dat colbert gaat uit. ,,Pfff’’, hijgt hij.