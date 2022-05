Hoe schutter John S. dood en verderf zaaide in Vlissingen en Alblasserdam

Het is woensdagavond 4 mei als de politie in Vlissingen een afschuwelijke vondst doet. De 60-jarige schoenmaker Johan Quist ligt levenloos en zwaar toegetakeld in zijn winkel in de Sint Jacobstraat. De politie begint meteen een groot onderzoek naar het misdrijf en digitale sporen wijzen naar John S, die sinds een jaar of vijf, zes in Oud-Alblas woont. De 38-jarige verdachte staat bekend als een ‘overlastgever’ met psychische problemen.