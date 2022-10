Hoe zit dat nou met die toegangscontrole bij de milieustraat? ‘Wie afvalstoffenheffing betaalt, mag komen’

Erik van Muiswinkel: ‘Mijn grootste ontdekking, dat in Zeeland zoveel liefde is voor taal’

Na een geslaagde openingsvoorstelling afgelopen juni is literair evenement Oersoep van schrijverspodium De Baaierd toe aan haar tweede editie. De presentatie is opnieuw in handen van cabaretier Erik van Muiswinkel. De taalvirtuoos bij uitstek heeft Zeeuwse roots en is een voorvechter voor het behoud van dialecten.

