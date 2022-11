Hof verrast met uitstel in verkrachtingszaak Vlissingen, slachtoffers ontdaan

‘Schaamte­loos’: deze beroepsmu­zi­kan­ten verdienen slechts acht euro per uur

Acht euro bruto per uur. Zoveel verdient een beroepsmuzikant van het Zeeuws Orkest. ,,En dat is zwaar onderbetaald, zo niet schaamteloos onderbetaald”, mopperde secretaris Ad van de Kreeke van het Zeeuwse Orkest vandaag in de Statencommissie Economie.

25 november