Hond eet fietstas leeg, baas laat excuusbriefje en geld achter

Van Damme stond raar te kijken toen ze na een wandeling door het Poelbos bij Goes terugkwam bij de fiets. ,,We hadden eerst boodschappen gedaan, die zaten in onze fietstassen. We hadden onder meer Libanese wraps gekocht. Die zaten in plastic. Toen we na een paar uur terugkwamen bij de fietsen, zagen we die half opgegeten liggen. Ik dacht: wat is dit nou? Er zitten toch geen wilde beesten in het Poelbos?", vertelt ze. ,,We dachten in eerste instantie dat het kraaien waren, die zaten in de bomen en dat zijn slimme beesten."