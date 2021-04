Honden bijten jong zeehondje dood bij Zeeuwse Neeltje Jans

Martijn laat mensen die hun smaak verloren weer proeven: ‘Ik vind het soms zelf echt niet te eten’

14 april Martijn van Gemst (40) laat mensen die hun smaak hebben verloren weer proeven. Net nadat hij een speciale opleiding hiervoor afrondde, verloor hij zélf zijn smaak door corona. Even was hij in ‘complete paniek’, tot hij besloot zichzelf te onderzoeken. Met succes. ,,Als je het allerliefst friet met mayonaise eet, maar je proeft het niet meer, dan zorg ik ervoor dat je het wél weer ervaart.”