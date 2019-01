Honderden damherten op eilandje in Zeeland krijgen de kogel

Tricycle is klaar om serieus genomen te worden

22 januari MIDDELBURG - In november was het podium Paradiso nog een verre droom, maar morgen komt die droom uit voor de Middelburgse band Tricycle. Ze spelen daar in de finale van talentenjacht ArtRocks. Met misschien wel een goede kans op de winst, want in beide voorronden kwamen ze overtuigend als winnaar uit de bus. ,,De organisatie belde zelfs. We kregen zo veel stemmen dat ze toch even wilden informeren of we misschien aan het frauderen waren?”