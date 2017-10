Huisschilder steelt gouden medaille van oud-atlete uit Kerkwerve

Het huis van Smit hangt vol met medailles, omdat zij en haar man, die in november vorig jaar overleed, aan veel atletiekwedstrijden meededen. ,,De schilder was geïnteresseerd in de medailles en hij wilde graag mijn gouden medaille zien. Ik wilde hem toen pakken, maar ik kon hem niet meer vinden. Er waren die dag al meer dingen plotseling verdwenen en daarom vroeg de schilder aan zijn Poolse werknemer of hij er achter zat. Die reageerde erg beledigd en zei dat hij dat absoluut niet gedaan had."

Twee dagen later bedreigde de Pool samen met drie handlangers de vrouw en kinderen van de schilder. Daardoor werd duidelijk dat hij de diefstal wel had gepleegd. ,,De schilder sloeg hem toen neer om zijn familie te beschermen. Daarna pakte de politie de Pool op. Hij bleek ook nog een valse identiteitskaart te hebben, die hij had gekocht in Rotterdam. Maar goed, met zijn arrestatie had ik mijn medaille natuurlijk nog niet terug."

Rommelmarkt

Een week later werd Smit opgebeld door de schilder. ,,Hij vertelde me dat hij mijn medaille had gezien op Marktplaats. Er stond een Rotterdams telefoonnummer bij. Ik wilde eigenlijk de politie waarschuwen, maar de schilder besloot om de man zelf op te bellen. Het ging om een 65-plusser. Hij had de medaille gekocht op een rommelmarkt. Het was een heel aardige man en hij schrok erg van het verhaal. Hij had geen idee dat hij een gestolen medaille had gekocht. Hij stelde meteen voor dat de schilder de medaille zou komen ophalen in Rotterdam. Zo gezegd, zo gedaan. En dus heb ik toen de medaille van hem teruggekregen.''