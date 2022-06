Hulstenaar Rinus blij met verlaagd fietsenhok van buurman. Met dank aan SRV-team

De conferentie Springtij in ‘t recht is bedoeld voor professionals werkzaam in de juristiek of werkvelden gerelateerd aan het Nederlandse rechtsysteem, maar staat open voor iedere geïnteresseerde. Voor de eerste dag (woensdag) is aanmelden verplicht via: samenrechtvinden.nl/zomerconferentie2022 . De tweede dag (donderdag) is volgeboekt. Op vrijdag is de filmzaal van de Abdij zonder aanmelding toegankelijk. Aanvang 10.00 uur, einde omstreeks 12.30 uur.

Samen Recht Vinden houdt op 22, 23 en 24 juni in Middelburg een zomerconferentie over vernieuwingen in het recht. Verschillende personen uit het hele land gaan daarover met elkaar in gesprek in het provinciehuis: van Kamerleden tot burgers, die in de schuldhulp terecht kwamen door juridische conflicten. Samen denken ze na over hoe het recht in Nederland dichter bij de mensen gebracht kan worden. Op de slotdag worden alle bevindingen gepresenteerd in het ‘Middelburgs Manifest’.

De 69-jarige Rinus Bracke wist niet van het bestaan af, maar stuitte precies op het goede moment op een artikel over SRV. ,,De stichting naast ons huis wilde een fietsenhok plaatsen en we spraken af dat het niet hoger dan dertig centimeter boven de erfafscheiding zou uitsteken’’, vertelt hij. ,,Een paar weken later werd er gebouwd. En wat bleek: het was zestig tot zeventig centimeter hoger. Daar waren we natuurlijk niet blij mee. Maar wat doe je in zo’n situatie? De rechtsbijstandverzekering is niet dekkend. Een advocaat inhuren houd ik niet lang vol, in elk geval niet als ik tegenover een stichting kom te staan. Ik dacht dat er helemaal niks meer aan te doen was en zat bij de pakken neer. Totdat ik las over Samen Recht Vinden.’’