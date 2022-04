Ierse volksliedjes in een klassiek jasje

Matthew Gilsenan, James Nelson en Daryl Simpson zijn drie mannen uit Ierland met een fluwelen stem, samen vormen ze The Celtic Tenors. Met hun charisma en muzikale virtuositeit weten ze al achttien jaar volle concertzalen te trekken en een grote schare fans aan zich te binden. Ze stonden op het podium in wereldsteden als New York, Amsterdam en Shanghai en traden op bij openingsceremonies van grote sportevenementen tot in Dubai en Abu Dhabi. Ook hebben ze bijzondere herinneringen aan privé-optredens voor wereldleiders, zoals VS-president Bill Clinton en VN-baas Kofi Anan. ,,Toen Bill Clinton ooit een bezoek bracht aan Ierland, werden we uitgenodigd om tijdens een diner in Dublin Castle voor hem te zingen”, vertelt Gilsenan. ,,Toen we bij zijn tafel het bekende lied Danny Boy inzetten, kreeg Clinton tranen in zijn ogen. Na afloop nam de president ons apart en moesten we het nummer nog eens zingen, zo mooi vond hij het.” Het is de niet de enige ervaring waarbij het drietal mocht optreden voor wereldberoemdheden. ,,We zijn ook al eens door Bono van U2 gebeld om ter gelegenheid van de verjaardag van zijn vrouw onverwacht bij hem thuis op te komen draven om als verrassing Danny Boy te zingen.’’