Ik heb een warme slaapzak mee

,,Ja, ja, ik ben hier op vakantie. Ik ben nu vijf dagen in Zeeland. Ik ben al in Domburg geweest en Zoutelande, en nu ben ik hier. Ik slaap in mijn auto, die is groot genoeg want ik ben alleen. Kijk maar, achterin ligt een matras en een kussen, en ik heb hier een plank gemaakt en dat is mijn tafeltje. Ik heb het niet koud 's nachts, want ik heb een warme slaapzak bij me.”