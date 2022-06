‘Ik keek ernaar en werd er heel blij van dat het plein werd gebruikt als een groene huiskamer’

,,Het was een rommeltje.” Zo omschrijft Tanny de Rooij, voorzitter van de dorpsraad Scharendijke de uitstraling van het vroegere Bethlehemplein. ,,Er zat een vieze, oude waterput die ook nog eens lek was. Er liep een weg schuin voor de kerk langs, overal stonden auto’s. Ja, eigenlijk was het gewoon lelijk.” De situatie die De Rooij omschrijft, is verleden tijd. Het dorpsplein is volledig opnieuw ingericht en getransformeerd tot hét groene hart van het dorp.