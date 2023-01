‘Ik keek naar buiten en de hele straat stond onder water’

Dat huis stond in Wolphaartsdijk. Nu wonen Nova Twigt en haar 8 jaar oude zusje Gaia in Kloetinge, vlakbij oma Anja van de Repe. Vaak zijn ze bij haar, om in de kleine en gezellige keuken over de grote en kleine dingen van het leven te praten. Met een koekje en een kopje thee.

Op school hebben ze het pas nog over de Watersnoodramp van 1953 gehad, vertelt Nova. Ze weet er best wat van. Hoe kan het anders. Haar vader en tante zijn allebei geschiedenisdocent. En dan is er nog het verhaal over opi, de opa van oma Van de Repe, die bijna verdronken was. Anja van de Repe: ,,Elke keer als mijn opa dat vertelde, zag ik dat hij daar heel emotioneel van werd, ook al was het jaren geleden. En ook als het stormde zag ik angst.”