‘Ik roep alle voetballers op hun salaris te doneren aan nabestaanden in Qatar’, en andere lezersreacties deze week

Voetbal voor de eer in Qatar en doneer je salaris aan de nabestaanden

Er is de afgelopen tijd al zoveel geschreven en verteld over Qatar dat we eigenlijk voorbijgaan aan het feit dat er gewoon gevoetbald moet worden. Voetballen is in mijn ogen gewoon een volkssport, niets meer en niets minder. Alleen gaat er tegenwoordig veel te veel geld in om, 400 miljoen euro aan prijzengeld bijvoorbeeld. Om alle discussies te stoppen zou ik de spelers en alle andere betrokkenen willen oproepen om dan maar zonder uitbetaling van die paar weken salaris eens gewoon te gaan voetballen en dus te werken voor de eer. De opbrengst van al die salarissen kan dan worden gedoneerd aan bijvoorbeeld de nabestaanden van degenen die al die pompeuze gebouwen en stadions in moeilijke omstandigheden gebouwd hebben. Je voetbalt dan echt voor de eer. En dat beetje salaris kunnen jullie echt wel missen. Ik ga niet kijken in de wetenschap dat er op velden gevoetbald wordt waar (bloed)geld op verdiend werd en wordt.

Guus de Block, Terneuzen

Quote Terwijl we Nederland­se appels kunnen inkopen tegen een scherpe prijs, waarbij ook de boer een goede boterham verdient, de consument een lekkere, verse en gezonde appel krijgt en óók de supermarkt een goede marge verdient Stijn Markusse, Breda

De appel valt niet ver van de boom

Maar tóch kopen we ze 20.000 kilometer verderop in Nieuw-Zeeland. En dat is raar, want overal in Nederland telen we de mooiste appels. De 1000 Nederlandse appelboeren maken zich echter veel zorgen. Het opslaan van hun 300 miljoen kilo appels is momenteel zó duur door de energiekosten, dat oogsten niet loont en ze hun appels laten hangen. Maar ondanks de problemen bij de boeren kopen de supermarkten 30 procent van hun appels 20.000 kilometer verderop, zogenaamd omdat de klant dat blijkbaar wil. Terwijl we Nederlandse appels kunnen inkopen tegen een scherpe prijs, waarbij ook de boer een goede boterham verdient, de consument een lekkere, verse en gezonde appel krijgt en óók de supermarkt een goede marge verdient. Bovendien reizen de appels maximaal 50 kilometer. Dit concept is zo kinderlijk eenvoudig en goed dat ik niet begrijp waarom hier ooit van is afgeweken.

Stijn Markusse, Breda

Volledig scherm Het stadhuis van Terneuzen is al vijftig jaar spraakmakend. © Raymond de Frel

Liever geen witgekalkt wellnesscentrum in Terneuzen

Het opnemen tegen columnist (en wat niet al) Maikel Harte: ik aarzelde. Toch heeft hij ongelijk als hij Terneuzen uitsluitend bekijkt door de bril van het verleden. Die eigengereide, levendige stad - waar ik altijd met plezier heb gewerkt en gewoond - hoort natuurlijk niet in het rijtje Zeeuwse kroonjuwelen met een historisch randje, Vlissingen uitgezonderd. Het heeft zijn eigen rauwe, simpele geschiedenis. De scheepvaart door de binnenstad met zijn pittoreske sluisjes verdween in ruil voor het verbrede kanaal (zien we trouwens een autocarrier langs het centrum stuntelen?), eerder al de vestingwerken, jaren later grand hotel Rotterdam en karakteristieke panden aan de Herengracht. Daar kun je om treuren maar het had ook - net als dat betonnen stadhuis - een aanzet kunnen zijn voor een cityplan als karakteristiek gezicht van een stoere werkstad, een op Zeeuwse schaal gesneden Rotterdam. Die kans is volledig gemist. Maar het is niet te laat om het er alsnog over te hebben. Zonder het stadhuis van Jaap Bakema te veranderen in een witgekalkt wellnesscentrum.

Bob Lagaaij, Middelburg

Quote Een gebouw slopen dat nog maar zeven jaar geleden is gebouwd, is een aanslag op het cultuurbe­leid Willem de Vries, Oostburg

Gaat Oostburg een nieuw en modern archief slopen?

Vorige week werden tijdens een informatieavond in het Zwin College door middel van schetsen diverse varianten van het masterplan van Oostburg gepresenteerd. Op een van de schetsen staat het archief in de Nieuwstraat vermeld. Ik ga er vanuit dat het archief hier dus blijft staan. Er zijn echter zijn ook nog andere scenario’s. Namelijk dat het archief wordt gesloopt. Een gebouw slopen dat nog maar zeven jaar geleden is gebouwd, is een aanslag op het cultuurbeleid. Het is een van de modernste archiefbewaarplaatsen van Zeeland. Hierin wordt onder andere een van de oudste gemeentearchieven van Zeeland bewaard, dat van Aardenburg 1201-1794. Op de schetsen staat ook dat de Burchtstraat en het Ledelplein wandelgebieden worden met veel groen. Hoe komen de bussen dan door Oostburg? Of krijgen wij hier net als IJzendijke een bus buiten de stad, en zoek het maar uit? Het plan werd eerder op 62,5 miljoen euro geraamd. Nu met de inflatie, 80 miljoen euro, of nog erger?

Willem de Vries, Oostburg

Shell faciliteert de vervuilende mens

Mevrouw Wagenmakers betrekt Shell makkelijk en zonder schroom bij het milieu. Dat doet het natuurlijk goed bij de lezers, kan niet missen. Shell is een prima en grote werkgever in Nederland. In Nederland werken 8000 goed opgeleide mensen. Volgens mevrouw Wagenmakers werken zij bij een zeer smerig bedrijf. Wie, met een beetje verstand, wil er nu voor zo’n club werken? Zouden al deze werknemers van Shell dit ook zo beleven? Ik denk van niet. Verder is Shell ook nog eens een van de grootste investeerders in ons land. Niet alles gaat goed, ook niet bij Shell. Maar de grootste vervuiler is mijns inziens nog steeds de mens. Die neemt in grote getalen producten af, die ook van ver worden gehaald en vervoerd. Ook van Shell.

Chris van der Kraan, Kats

Quote En waar kinderen niet naar school gaan, komen wij als beschaafd land de Rechten van het kind niet na. Een plekje op school zou een mooi Sinter­klaas­ca­deau­tje zijn! Dineke Krutwagen, Terneuzen

Zeeland loopt voorop bij opvang vluchtelingen

Als het gaat om opvangplekken voor vluchtelingen, hebben de Zeeuwen het goed geregeld, volgens de staatssecretaris. Maar hoe is het met de asielzoekers in de centra? Veelal sterke mensen maar meestal met een trauma. Worden ze gezien? Zijn zij op de hoogte van hun situatie binnen ons systeem, of de wachttijd tot nader gehoor? Kennen zij het verschil tussen azc, noodopvang en crisisnoodopvang (voor mij al een puzzel)? En dan de minderjarigen, die in een Zeeuws centrum verkeren. Gaan zij naar school? Ik heb sterk de indruk dat dit niet overal het geval is. En waar kinderen niet naar school gaan, komen wij als beschaafd land de Rechten van het kind niet na. Een plekje op school zou een mooi Sinterklaascadeautje zijn! En wat betreft de volwassenen; nietsdoen en onzekerheid leiden tot verlies van talent en hoop. Onderdak bieden is slechts het begin.

Dineke Krutwagen, Terneuzen

