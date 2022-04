,,In ieder geval niet omdat we per se weg wilden uit Nederland, zoals je vaak van mensen hoort. Het was vooral het avontuur dat ons aantrok, zouden we dit kunnen? Kennissen van ons waren hier al naartoe gegaan. Zij opperden het idee om eerst eens twee weken te komen werken, om te kijken of het iets voor ons was. Dat heb ik gedaan en ik was meteen onder de indruk van het land, de natuur, de ruimte. Mijn vrouw Miranda vond het ook te gek en samen met onze zoons Jim en Sem zijn we hier nog een keer op vakantie geweest. In 2016 kwamen we er voor het eerst, in de kerstvakantie hakten we de knoop door en in augustus 2017 woonden we hier.”