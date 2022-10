Illegale ‘vuurwerkshow’ houdt half Middelburg uit de slaap

Wie het vuurwerk heeft afgestoken is onbekend. Mogelijk was het voor een gevangene in Torentijd. Agenten hebben het vuurwerk ook gezien. ,,We reden op dat moment over de A58 en het zag er niet verkeerd uit. Vanwege een melding in Arnemuiden konden we niet direct kijken. Later zagen we dat een aantal potten in brand stonden en die hebben we geblust.”