Imposante driemasters in Vlissingse Binnenhaven nodigen uit tot een kijkje aan boord

zomerserie: het strandhuisje ‘In de nacht zie je hier vooral licht­jes’

Slaapzand heet het. En dat wordt heel letterlijk genomen. Slapen op het zand. De rij luxe strandhuisjes aan de Schelpweg in Domburg vormt een enclave op zich. Het is gebruikelijk om hele dagen, dag en nacht, te vertoeven in en rondom de verblijven. Dat is aan Mark (51) en Gerda (50) Huizinga uit Nijkerk en hun kinderen wel toevertrouwd. Ze komen hier zo’n twaalf jaar. ,,De cultuur hier is dat iedereen van alles meeneemt.”

20 juli