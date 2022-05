In de Grote Kerk van Veere wordt klarinet gespeeld zoals Mozart het bedoeld heeft

Als hij over anderen spreekt, komt hij superlatieven tekort, maar over zijn eigen status is hij onnodig bescheiden. ,,Befaamd? Dat weet ik niet.” De in Lille geboren klarinettist Olivier Patey speelt sinds 2013 in het Concertgebouworkest. Komend weekend komt hij naar Veere om tijdens het Sinfonietta String Festival Zeeland samen te spelen met Amsterdam Sinfonietta, het strijkensemble waarvan zijn vrouw deel uitmaakt. ,,Ik ken ze heel goed, want ik ga vaak naar concerten. Het is een ensemble als geen ander, echt de wereldtop.”