In de podcast 30 jaar Bløf: aftellen naar het jubileum van Concert at Sea

podcastSCHARENDIJKE - Na twee afgelastingen gaat het dit jaar door, het vijftienjarig jubileum van Concert at Sea. In de laatste aflevering van de podcast 30 jaar Bløf kijken de bandleden er naar uit.

Tien liedjes, tien afleveringen van de podcast. Het laatste liedje dat we draaien is Over de dam. ,,Ja, dat is toch feestje op de Brouwersdam dat we daar bezingen, waar we verschrikkelijk trots op zijn", reageert Paskal meteen.

Wie goed luistert naar de tekst, hoort geen letterlijke verwijzingen naar het popfestival op de grens van Zeeland en Zuid-Holland, pal naast de Noordzee. ,,Het gaat vooral over het gelukzalige gevoel, dat verliefderige dat je kunt hebben, als je met een mooie vrouw (Norman: ,,op een zomeravond”) in een cabrio (Bas: ,,met zo’n wapperende sjaal”) ergens heen rijdt. Dat verliefderige gevoel, ik denk dat we dat allemaal op onze beste momenten op de Brouwersdam ervaren, met name als je klaar bent met die laatste show. Er zijn weinig gevoelens die daarmee zijn te vergelijken. Het is heel gelukzalig. Concert at Sea is een groot ding, omdat het zwaar is, maar ook zo verschrikkelijk leuk. Dat gevoel van euforie zit in dit liedje."

‘Beste festival van Europa’

Wat ooit begon als een feestje voor de ondernemersvereniging van Renesse is uitgegroeid tot wat de tourmanager van Counting Crows het beste festival van Europa noemt. Niet alleen vanwege de unieke locatie, maar ook omdat de organisatie goed begrijpt wat muzikanten nodig hebben. Bas vertelt hoe Lenny Kravitz nog maanden een foto van zijn optreden prominent op zijn Facebookpagina had staan. Hoe het zo gekomen is, vertellen de bandleden in deze podcast.

,,Als we nou ergens zin in hebben, dan is het wel dat optreden", besluit Peter deze tiende en laatste aflevering, vooruitkijkend naar het weekend van 30 juni tot en met 2 juli. Niet alleen moest het jubileum twee keer worden uitgesteld, ook het alternatief binnen, HIER in Ahoy, ging op het laatste moment niet door vanwege coronamaatregelen. Nu is echt het aftellen geblazen.

Volledig scherm Vlnr Peter, Bas, Sting, Paskal, Shaggy en Norman op Concert at Sea 2018 © Johan van der Heijden