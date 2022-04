In Doel werd Cecile alles ontnomen, wederopbouw van het spookdorp wringt met haar verdriet

Eveline van de Putte schreef een boek over de laatste dagen van haar moeder. ‘Kind, hoe moet dat nou met jou, als ik er niet meer ben?’

VLISSINGEN - Opeens is ze blind, de 93-jarige moeder van Eveline van de Putte. Opgesloten in het duister, in een kamertje in verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen. Dagenlang, wekenlang zit Eveline naast haar. Ze schreef er een boek over: Lucht, de laatste dagen van een moeder.

13 april