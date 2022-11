In drie jaar tijd is de aanpak van de Zanddijk 19 miljoen euro duurder geworden, toch is de provincie ‘niet ontevreden’

Hoe zat het ook alweer? De Zanddijk is de weg tussen de A58 en Yerseke. In 2017 plaatste de provincie deze N637 in de top 3 van Zeeuwse wegen die met voorrang moesten worden opgeknapt, want te druk en te gevaarlijk. Er werd gekozen voor een variant (deels verbreding, deels nieuwe ontsluiting) die in 2019 werd geraamd op 48,5 miljoen euro. Donderdag heeft het provinciebestuur de kredietaanvraag naar de Staten gestuurd en daaruit blijkt dat de kosten inmiddels zijn opgelopen tot 67,4 miljoen euro. Daar komt dan nog eens 7 miljoen euro bovenop voor de uitvoeringsorganisatie.