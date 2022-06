In Yerseke slaat de vlam in de mosselpan, handelaren verstieren officiële start seizoen: ‘Jammer dat het zo moet!’

Bij restaurant Kaat Mossel in Rotterdam kun je sinds dinsdag al mosselen verorberen die op de bodem in de Waddenzee en de Oosterschelde zijn gekweekt. Chef-kok Ron Hirt claimt zo het eerste etablissement in Nederland te zijn dat de bodemmosselen serveert. Die lange neus naar Zeeland trekt hij met dank aan leverancier Aqua Triton Mossel in Yerseke.