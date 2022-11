Indaver-ban is teken van wantrouwen in Vlaamse PFAS-aanpak

Indaver zelf zegt dat ze met haar afvalwater jaarlijks niet meer dan 2 kilo PFAS loost. Dat is minder dan bijvoorbeeld Chemours in Dordrecht in de Merwede mag laten lopen. Elke gram PFAS die in de Schelde terecht komt is een gram te veel, maar 2 kilo per jaar is geen hoeveelheid waarmee Indaver in het oog springt. Waarom dan toch deze stap van de ILT?