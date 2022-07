Ineke (79) uit Hulst is recordhoudster tijdens de Vierdaagse: geen vrouw liep vaker mee dan zij

En dan te bedenken dat haar eerste Vierdaagse - in 1959 - niet eens in de boeken gekomen is. Ineke was zestien jaar, toen ze voor het eerst startte. Een droom kwam uit, want ze wilde al meedoen sinds ze een jaar of vijf was. ,,Ik ben opgegroeid in Rotterdam, maar de familie van mijn moeder komt uit Nijmegen. In de vakanties waren we daar vaak. Ik zat op de laatste dag altijd langs de Via Gladiola, de plek waar de wandelaars finishen. Ik dacht: dát wil ik ook.”