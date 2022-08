Inpakmonster Bax-shop rekent af met verspilling. ,,We vervoeren straks minder lucht en bannen plastic vrijwel uit.”

Het is nog stil in het distributiecentrum van Bax-shop in Goes, waar slechts enkele dozen over de transportbanden rollen. ,,Pas rond vier uur 's middags komt de stroom verzendingen op gang”, verklaart mede-eigenaar Jochanan Bax de relatieve rust.

Bax-shop verzendt jaarlijks 1,6 miljoen dozen naar klanten in binnen- en buitenland. De huidige inpakmachines kunnen dozen van maximaal 60 x 40 x 40 centimeter aan. Bax: ,,Een keyboard of elektrische gitaar passen daar niet in. Ze moeten met de hand worden verpakt in standaarddozen. Daardoor vervoer je veel lucht. Bovendien verbruik je veel plastic opvulmateriaal dat moet voorkomen dat het product in de doos kan bewegen. Juist voor de grotere producten zocht Bax een oplossing. Niet alleen omdat het praktisch is, maar ook om het transport efficiënter en zo duurzamer te maken.”