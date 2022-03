Inschrijvingen bij de HZ blijven achter: onzekerheid over studiebeurs speelt mogelijk een rol

Onzekerheid over studiebeurs

Onzekerheid over de studiefinanciering speelt mogelijk een rol, zegt John Dane, voorzitter van het college van bestuur van de HZ. De overheid heeft aangekondigd dat in het studiejaar 2023-2024 de basisbeurs terugkomt. Hoe hoog de studiefinanciering wordt, en of studenten gecompenseerd worden voor het leenstelsel, is nog niet precies duidelijk. ,,Studenten wachten misschien af. Ze overwegen bijvoorbeeld een tussenjaar te nemen. Dat zou doodzonde zijn, want er is veel vraag naar personeel. We kunnen moeilijk inschatten of er echt zo’n effect is. Studenten hebben nog tot 1 mei de tijd. We hopen dat de overheid snel duidelijkheid geeft.”