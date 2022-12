Is uitstel bouw gevangenis Ritthem geen afstel?

De Tweede Kamerleden Ellian en Simons (beiden VVD) willen weten hoe het kan dat de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) opnieuw later klaar is. Minister Weerwind maakte deze week bekend dat de bouw is opgeschoven naar 2030 in plaats van 2028. Oorzaak: de oorlog in Oekraïne en aangescherpte stikstofeisen.

,,Kunt u zich voorstellen”, aldus de liberale Kamerleden in schriftelijke vragen, ,,dat deze vertraging in Zeeland met gefronste wenkbrauwen wordt ontvangen, gelet op al het eerdere uitstel ten aanzien van grote projecten in de Zeeland"?

Gedeputeerde Van der Velde zei in reactie op de vertraging het ‘een vreselijke domper’ te vinden dat de bouw van de gevangenis en rechtbank vertraagd is. Ook hij wil van minister Bruin Slot weten wat deze gaat om ervoor te zorgen dat Zeeland vertrouwen blijft houden in het kabinet.

Ellian en Simons vragen de ministers of er op korte termijn wel voldoende extra beveiligde gevangenisplekken zijn voor zware criminelen. Ook willen de twee weten wat het kabinet gaat doen om te voorkomen dat de enige zwaar bewaakte gevangenis in ons land, de EBI in Vught, een ‘gevaarlijke cocktail’ van criminele kopstukken wordt nu het nog zeker acht jaar duurt voor er meer zwaar bewaakte cellen bij komen.