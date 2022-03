Isai was helemaal in de gloria met zijn eigen camera

‘Wie heeft er op zolder nog een oude Canon of Nikon camera liggen? Deze mag onherstelbaar defect zijn.’ Dat was de oproep die Poula de Pagter uit Westkapelle een jaar geleden plaatste in deze krant. Fotografie is een hobby voor alle leeftijden, dat blijkt wel, want Poula zocht geen camera voor zichzelf, maar voor haar 5-jarige kleinzoon Isai. Ze was aangenaam verrast door de grote hoeveelheid mailtjes die ze kreeg na de oproep. ,,We hebben ongeveer vijftien reacties gekregen, waaronder twee uit Westkapelle”, vertelt een trotse oma. ,,De mensen uit de buurt heb ik eerst benaderd en we mochten komen kijken.” De bezoekjes aan adressen in Westkapelle leverden meteen het gewenste resultaat op. ,,Het waren hele aardige mensen en dankzij hen kwamen we uiteindelijk met twee oude fotocamera’s en één oude videocamera thuis. Allemaal niet meer werkend, maar dat was geen probleem.”