Jan en Janneke blikken terug op een succesvolle Nijmeegse Vierdaagse: ‘Je voelt je net een wereldkampioen’

Het was een bijzondere Nijmeegse Vierdaagse, die geen vier, maar drie dagen duurde. De eerste dag was het te warm, dus werd er niet gelopen. De tweede dag was het alsnog zweten voor Jan en Janneke, en de derde dag kwamen ze met een nat pak over de finish. Vandaag was het weer dan eindelijk perfect, net als de sfeer. Het zit erop. Jan nam vanmiddag trots zijn negende ‘kruisje’ in ontvangst. ,,Nu zegt natuurlijk iedereen: ‘nu moet je ook voor de tiende gaan’, maar dat weet ik nog niet hoor. Het gaat me om de gezelligheid en de sfeer, niet om hoe vaak ik de Vierdaagse kan uitlopen. Waarschijnlijk doe ik volgend jaar gewoon weer mee.” Het was vandaag weer genieten. ,,Je voelt je net een wereldkampioen als je over de finish komt. Niet dat ik dat ooit ben geweest hoor, zal het ook nooit worden. Maar iedereen juicht voor je en staat te filmen. Dan vergeet je alle spierpijn, al viel die reuze mee dit jaar. Ik heb er weer met volle teugen van genoten”, vertelt hij.