Jan Zwemer schrijft biografie van unieke Zeeuw: uitvinder Piet Oosterling

Nee, hij heeft hem nooit ontmoet. Toch had het heel goed gekund. Toen Jan Zwemer een dialectprogramma had bij Omroep Zeeland was cabaretier Adrie Oosterling een van de medewerkers. Onder de titel Wees niet bang heeft de historicus uit Serooskerke (W) nu een biografie gepubliceerd over diens broer Piet. Afkomstig uit Groede, uitvinder van onder meer de melkrobot. ,,Voor het eerst heb ik geschreven over iemand die ik had kunnen kennen”, beaamt Zwemer. Piet Oosterling overleed in 2018. Gewoonlijk liggen de onderwerpen waarover Zwemer schrijft wat verder terug in de tijd.

De openingsscène van het boek is prachtig. Zwemer beschrijft hoe een jongeman die aan de TU in Delft studeert in 1968 met een zwarte Opel door de Haarlemmermeer tuft en spontaan een kijkje neemt bij de fabriek Vicon, die onder meer aardappelpootmachines, kunstmeststrooiers en hooiharken maakt. Hij stelt zulke slimme vragen en weet zoveel dat directeur Herbert Vissers erbij wordt gehaald. Die is zo onder de indruk van Piet Oosterling dat hij hem meteen een baan aanbiedt.

Geen Willie Wortel

Tijdens zijn studie in Delft had Oosterling al bedacht hoe hij benzinemotoren zuiniger zou kunnen maken. Uitvinders zijn in zekere zin altijd voorlopers, maar de Zeeuws-Vlaming was geen Willie Wortel die de gekste ideeën vormgaf. ,,Hij wilde alleen maar dingen uitvinden en ontwikkelen die van maatschappelijk belang waren”, vertelt Zwemer. Dikwijls ging het om zaken die de wereld duurzamer maken. Besparing van brandstof, meer melk produceren met minder koeien, schoon water maken uit lucht.

,,Hij was iemand die het goed bedoelde”, zegt Zwemer. ,,Dat hoorde ik van iedereen. Hij groeide op in Groede. Zijn oom had een smederij waar boeren hun machines brachten. Het was allemaal landbouw wat de klok sloeg. Dat was in de Haarlemmermeer, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde, precies zo. Uit Zeeland kreeg hij ook zijn christelijke achtergrond mee. Rentmeesterschap vond hij belangrijk. Hij handelde heel praktisch vanuit zijn geloof.”

Keiharde wereld vol concurrentie

De historicus werd benaderd door Rina Oosterling, de weduwe van Piet. Ze dacht in eerste instantie aan een document voor de kleinkinderen. ,,Ik had al snel door dat het ging om een unieke streekgenoot. Het is een verhaal dat verteld moet worden aan een veel breder publiek.” Zo kwam het dat hij zich in de eerste maanden van de lockdown, thuis in Serooskerke, door honderd ordners heen werkte, vooral van het bedrijf Prolion, waarmee Oosterling de melkrobot op de markt bracht. In zijn onderneming Swilion gaf hij ook andere uitvinders een plek.

,,Prolion moest zich waarmaken in een keiharde wereld vol concurrentie”, stelt Zwemer. Oosterling was niet de enige die een melkrobot had bedacht. Hij was één van de twee à drie ontwikkelaars die met elkaar in de race waren om een exemplaar te ontwikkelen dat individuele koeien kon herkennen en aansluiten voor een melkbeurt. Zijn uitvinding was een van de twee versies die tenslotte de wereld veroverden, maar dan via het Duitse bedrijf Westfalia. ,,Zelf was Piet er eerst financieel bijna aan onderdoor gegaan. Met een aantal kompanen had hij er heel veel geld in gestoken. Dat raakte hij allemaal kwijt. Toen destijds de mond- en klauwzeerepidemie toesloeg, zakte de investeringsbereidheid van de boeren helemaal in. Oosterling was gedwongen zijn patenten te verkopen."

J.P. Zwemer, Wees niet bang, Piet Oosterling, uitvinder, inspirator, idealist, met voorwoord van Herman Wijffels, uitgeverij Den Boer/De Ruiter, Vlissingen, 25 euro.