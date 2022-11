Joëlle (17) blaast Abba, en zelfs top 40 hits. Hoezo is een muziekkorps saai? ‘Het is mijn tweede familie’

Tante Janna kon niet over de Ramp praten, maar haar oude Singer vertelt haar trieste verhaal

Nóóit sprak tante Janna uit Oosterland over de Watersnoodramp. Maar toen ze in april overleed vond haar nichtje Ina een opmerkelijk briefje in haar trapnaaimachine. Daarop stond geschreven dat de oude Singer na haar dood moest worden nagelaten aan het Watersnoodmuseum. Opmerkelijk, zeggen haar nichtjes Ina In 't Veld-Rentier en Klasina aan de Wiel-Rentier. Tante Janna bleef altijd ver van die dingen weg.

7 november