John S. stuurde e-mail met foto's doodgeschoten Quist naar RTL Boulevard: ‘Oorlog in mijn hoofd’

Brutale moord in Zwin deed Knokke opschrik­ken: ‘Hij wou wat papieren pakken. Seconden later schoot hij genadeloos vier agenten neer’

De Belgische koning Leopold III kwam zich van de toestand vergewissen. En slachtoffers Willy De Bree (39) en Paul Demare (28) kregen een nationale begrafenis. Twee collega’s raakten zwaargewond en moesten lange tijd revalideren. Vandaag is het exact 51 jaar geleden dat een Nederlandse gangster op de parking van het Zwin het vuur opende op vier agenten. Robert Van Sprang was op dat moment amper 22 jaar. “Het leek ons eerst zo een braaf ventje.” In Knokke vindt vandaag een herdenking plaats, nadat de 50ste verjaardag van de trieste gebeurtenis in het water viel door corona. Een reconstructie van een gitzwarte pagina uit de geschiedenis van Knokke-Heist.

3 mei