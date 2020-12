Jongeren blazen deur stadhuis Vlissingen op, burgemeester spreekt van ‘heftige beelden’

Acht jaar cel voor jarenlang misbruik stiefdoch­ters: ‘Hun leven is verwoest’

16:17 De 47-jarige P.P. uit Aardenburg is in de geruchtmakende Zeeuws-Vlaamse zedenzaak veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Er was zes jaar cel geëist. De Middelburgse rechtbank deed vandaag uitspraak tegen de ex-garagehouder uit Waterlandkerkje, die zelf niet bij het vonnis aanwezig was. ,,De feiten zijn echt heel ernstig. Het leven van jonge meisjes is verwoest”, oordeelde de rechtbank.