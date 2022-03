Joop was flamboyant galant

uit het levenHun vriendschap bloeide op in de jaren zeventig. Hoewel Johannes Herman Buma - Joop voor intimi - qua leeftijd zijn vader had kunnen zijn, speelde dat geen enkele rol, vertelt Kees van der Malen. Hun contact was warm, inspirerend en gelijkwaardig.

Schoonheid, waarheid en troost, dat waren de ingrediënten van hun jarenlange verbond, zegt Kees van der Malen (69), oud-hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad en woonachtig in Oegstgeest. ,,Onze gesprekken gingen over kunst, muziek, literatuur en poëzie, en over hoe je verder leeft na het verlies van je partner. Al zagen we elkaar maanden niet – na een hartelijke begroeting pakten we die draad gewoon weer op. Met mooie wijnen, en Joop genoot natuurlijk intens van zijn sigaar.”

Kees realiseert zich hoe bijzonder het is dat een ontmoeting die haast terloops tot stand kwam, zich ontwikkelde tot de kwaliteit van hun vriendschap. Hij begon rond zijn achttiende als verslaggever bij de Provinciale Zeeuwse Courant en in die jaren leerden hij en Jakomijn, zijn vrouw, Gerard Lagendijk kennen: ,,Deze Gerard had een vrolijke, licht excentrieke levenspartner waar je niet omheen kon - áls je dat al zou willen.”

Johannes Herman Buma was toen begin veertig, maakte een plezierig dominante indruk en vertolkte zijn rol als onderwijzer aan de Vrije School in Middelburg met zwier: ,,Hij was geen antroposoof, maar wel een geboren leerkracht. Het overdragen van kennis, leerlingen stimuleren en enthousiasmeren, daar genoot hij van.”

Voortvarend creatief