Joris en Diona verkopen hun voormalige slagerij ‘Philippine verdient dat er hier een winkel in het pand zit’

,,We zijn in 2005 gestart met een slagerij in een voormalig kerkgebouw. Twee jaar later hebben we onze huidige woning gekocht. Hiervoor zat er een bakkerij in het pand. We hebben het zelf helemaal casco gezet en vervolgens laten ombouwen tot slagerij. Toen het huurcontract van het voormalige kerkgebouw in 2010 was afgelopen, zijn we helemaal overgestapt naar het nieuwe pand. Met heel veel liefde en plezier hebben we de slagerij gehad, tot we in 2018 besloten te stoppen.”