Joris’ kerstboom zet lichtje op hulpverlening rond verwoestende tornado in Zierikzee

Fruitshop maakt een doorstart, maar keert niet terug in winkel Middelburg

Groente- en fruitwinkel Fruitshop maakt een doorstart, waardoor de winkels in Goes en Kapelle weer vanaf donderdag open gaan. Ook is het bedrijf vanaf volgende week weer te vinden op de weekmarkten in Middelburg en Vlissingen. De winkel in Middelburg blijft echter gesloten.

9 december