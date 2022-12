Kamerleden: ‘Verkoop energiebedrijf PZEM nog niet aan Tsjechen’

Eens een Zeeuw ‘Ik zag hoe al het groen in Zeeland werd weggemaaid, voor mij was het daarmee klaar’

Tineke Maas (58) groeide op in Goes en woonde al op uiteenlopende plaatsen in Nederland. Ze is al 27 jaar verbonden aan de culturele sector en was directeur van achtereenvolgens De Lochemse Schouwburg, De Hofnar in Valkenswaard, Cool Kunst & Cultuur in Heerhugowaard, Theater Castellum in Alphen aan den Rijn en Stadstheater Zoetermeer en sinds 2018 van de Goudse Schouwburg en Cinema Gouda. ,,Soms zeggen mensen dat ik iets te veel energie heb, stilzitten is niets voor mij.”

1 december