Kanonnen, die benzineprijzen... Samantha is daarom gaan carpoolen: ‘Dat scheelt een jas’

Ondanks de compensatie die het kabinet heeft aangekondigd, word je van de prijzen aan de pomp niet blij. Maar ja, wat doe je eraan? Meer thuiswerken, zul je zeggen. Als dat kan en mag, bespaar je in elk geval aan de pomp. Minder hard rijden is er ook zo een. Want het scheelt nogal of je 100 of 120 rijdt. Fietsen? Ook prima, mits het te doen is natuurlijk. Maar wat dacht je van carpoolen? Samantha de Bree uit Watervliet (over de grens bij IJzendijke) begon er deze week mee. ,,Vroeger was het wel te doen met de dieselprijs. Maar nu? Nu is het niet leuk meer.”