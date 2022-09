Kans op herhaling was groot bij verdachte (17) van dodelijke steekpartij in Vlissingen

,,De kans op herhaling wordt als hoog ingeschat”, staat in het vonnis van de rechtbank uit februari 2021. De rechter veroordeelde de tiener toen voor twee gewelddadige overvallen in Middelburg en heling van sieraden. De jongen stak in de zomer van 2020 juwelier Cor van der Have en zijn collega Yves van ’t Gouddoppertje neer. De tiener moest tien maanden de cel in, waarvan drie voorwaardelijk.