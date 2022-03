Kasteel Westhove behoort tot de vijf mooiste van Nederland

Beheerder Len Buijs van Stayokay hostel Kasteel Westhove is maar wat blij met het oordeel van die duizenden ANWB-leden. Hij wacht in spanning af of de jury het ook aanwijst als het mooiste. Hij is niet verbaasd over de hoge klassering. ,,Want dit is het enige kasteel in Nederland dat zo dicht bij het strand ligt. Dat maakt het al uniek.” En hij vertelt ook dat de omgeving waarin het ligt natuurlijk een hele belangrijke rol speelt bij de hoge notering. ,,Het is hier prachtig. Hier in de omgeving kan je ijsvogels zien, herten, spechten, noem maar op.”