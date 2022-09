Katinka buigt zich over frikandellenschaarste en Emma schittert met de bondscoach

Eindelijk loopt er weer een zeeschip uit Oekraïne de havens van North Sea Port binnen. ‘Dat is heel goed nieuws’

Sinds de oorlog eind februari uitbrak, liep er geen schip uit Oekraïne meer de havens van North Sea Port binnen. Nu is er eindelijk één in aantocht. Waarschijnlijk vrijdag legt de Zhe Hai 505 aan in Gent. ,,Dat is heel goed nieuws.”

8 september